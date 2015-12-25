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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 10:45 BJT

日本股市：早盘在清淡交投中持平，日圆走强打击出口商

“市场人气基本取决于今日的美元/日圆水平，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。“今日交投很可能由期货所主导，因成交料将疏落，市场震荡可能较大。”

出口类股走跌，丰田汽车 及本田汽车 均下跌0.5%，而Panasonic 则跌0.6%。

金融类股亦下跌，三菱UFJ金融集团 及三井住友金融集团 均挫跌1.3%。

三菱重工业 大跌3.8%；公司旗下Mitsubishi Aircraft Corp周四表示，其支线客机首批交货时间可能较原定计划延迟约一年。

东证股价指数(TOPIX) 持平在1,523.52点，JPX日经400指数 则涨0.1%至13,757.31点。(完)

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