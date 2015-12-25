日本股市：早盘在清淡交投中持平，日圆走强打击出口商

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
“市场人气基本取决于今日的美元/日圆水平，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。“今日交投很可能由期货所主导，因成交料将疏落，市场震荡可能较大。”
出口类股走跌，丰田汽车 及本田汽车 均下跌0.5%，而Panasonic 则跌0.6%。
金融类股亦下跌，三菱UFJ金融集团 及三井住友金融集团 均挫跌1.3%。
三菱重工业 大跌3.8%；公司旗下Mitsubishi Aircraft Corp周四表示，其支线客机首批交货时间可能较原定计划延迟约一年。
东证股价指数(TOPIX) 持平在1,523.52点，JPX日经400指数 则涨0.1%至13,757.31点。(完)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。