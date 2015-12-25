中国能源：天然气局部供需矛盾显现，利用价格杠杆节约用气--发改委

路透北京12月25日 - 中国国家发改委周五表示，近期天然气局部供需矛盾开始显现，为应对冬季用气高峰，发改委要求积极利用价格杠杆引导节约用气，及时启动有序用气方案。

发改委网站刊登的新闻稿称，今年入冬以来，天然气供需总体平稳。但受连续强冷空气和雨雪天气影响，近期北方地区天然气用量大幅增加，供应压力加大，局部供需矛盾开始显现。

发改委要求落实“压工保民”措施。中石油、中石化、中海油等生产企业，要在保持主力气田及输配气管道安全平稳运行的同时，率先压减油气田自用和系统内工业企业用气，努力增加外供资源量。各省区市在用气需求明显超过供应能力时，首先压减工业用气，确保民生重点需求。

同时，及时启动有序用气方案，始终将居民生活、公共交通用气放在首位；科学削减高峰时段用量，利用天然气集中供暖的地区要优化供热调度，必要时采取低温运行措施，尽量控制室温，节约用气。

还要积极利用价格杠杆引导节约用气。各地要充分利用价格杠杆加强需求侧管理，积极研究推行季节性差价、可中断气价等价格政策，引导用户削峰填谷，控制季节性峰谷差。建立健全居民生活用气阶梯价格制度，引导居民节约用气。