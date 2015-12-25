中国能源：天然气局部供需矛盾显现，利用价格杠杆节约用气--发改委

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月25日 - 中国国家发改委周五表示，近期天然气局部供需矛盾开始显现，为应对冬季用气高峰，发改委要求积极利用价格杠杆引导节约用气，及时启动有序用气方案。
发改委网站刊登的新闻稿称，今年入冬以来，天然气供需总体平稳。但受连续强冷空气和雨雪天气影响，近期北方地区天然气用量大幅增加，供应压力加大，局部供需矛盾开始显现。
发改委要求落实“压工保民”措施。中石油、中石化、中海油等生产企业，要在保持主力气田及输配气管道安全平稳运行的同时，率先压减油气田自用和系统内工业企业用气，努力增加外供资源量。各省区市在用气需求明显超过供应能力时，首先压减工业用气，确保民生重点需求。
同时，及时启动有序用气方案，始终将居民生活、公共交通用气放在首位；科学削减高峰时段用量，利用天然气集中供暖的地区要优化供热调度，必要时采取低温运行措施，尽量控制室温，节约用气。
还要积极利用价格杠杆引导节约用气。各地要充分利用价格杠杆加强需求侧管理，积极研究推行季节性差价、可中断气价等价格政策，引导用户削峰填谷，控制季节性峰谷差。建立健全居民生活用气阶梯价格制度，引导居民节约用气。
发改委此前发布公告称，今年以来，天然气供需形势总体平稳。如不出现极端天气情况，今冬明春（2015年11月至2016年3月）天然气总体供大于求，资源供应形势好于往年。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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