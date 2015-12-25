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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 11:03 BJT

台湾新债：Intesa Sanpaolo爱尔兰分支12年美元债以4.25%定价--消息

路透台北12月25日 - 两位消息人士周五表示，意大利金融集团Intesa Sanpaolo 的爱尔兰分支机构将在台湾发行12年期固定利率美元债，以4.25%定价。

消息人士称，Intesa Sanpaolo Bank Ireland本次美元债共募集6,300万美元，2016年1月15日发行。

路透暂时无法联络到发行机构对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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