台湾货币市场：拆款利率持稳，大银行恢复拆出惟短票利率仍处高档

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
* 大型银行恢复拆出，隔拆利率持稳 * 银行开价高，短票利率续处于高档 * RP市场资金充裕，利率维持原水准 记者 罗两莎 路透台北12月25日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员指出，今天市场大金主均恢复供给资 金，惟部分银行仍在调整基数，资金分配不均，拆款以到期续做为主，隔拆利率持稳，跨月拆借利率则微升。 他们表示，今天大型银行虽已恢复拆出，但只做月内拆借，短钱相当充裕，新增需求不大。 〞我还在调基数，今天拆款都是到期续做，拆完后大概要暂时停工了，再拆出去我可能变成资金需求者。 〞一位大型商银资调人员说。 大型银行资调人员指出，月底前因潜在贷款户动用贷款额度等不确定因素，迄今跨月资金情势未尽明朗， 惟需求相当旺盛，因而微幅拉升跨月拆借利率至0.44%附近。 本地时间14:22 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.750 33.002 台湾加权股价指数<.TWII 8,363.28 8,324.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.240% 0.231% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.380% 0.230-0.400% --两周拆款利率区间 0.250-0.440% 0.300-0.440% **短票续于高价** 在短票市场方面，交易员指出，随着大型银行今天恢复拆出，银行有较多资金买票，但对于价格仍非常坚 持、开价还是〞很硬〞，致短票利率持续成交于高档；预估下周一以后情势将趋明朗。 〞今天银行买跨月的钱比较多了，但他们开价还是很硬，大都成交在0.42%，没有办法啦，我们有求于人 ，只好任人宰割了。〞一位大型票券公司交易员说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率月内主要成交在0.36-0.37%，上日亦于此水准；跨月主 要成交在0.42%，部分成交在0.41、0.43%，上日亦同。而60天期、90天期短票利率同于上日水准，主要成交在 0.40-0.42%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.416%，上日则为0.41 4%；上日区间为0.375-0.45%，前日区间则在0.37-0.45%；上日成交量69.3亿台币，前日63.6亿台币。 今日央行定存单到期金额297亿台币，发行金额稍晚央行公布。 下周到期央行定存单金额共1兆3,202亿，分别为：周一共2,690亿、周二5,703.50亿、周三2,355.50亿、 周四2,453亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为387亿台币，累积超额准备为6,801亿台币、加计前期1% 的超额准备达7,641亿台币。 **RP利率续持稳** 债券附买回市场方面，交易员指出，尽管今日投信端资金略显多缺不一，但整体资金情势表现持稳，年底 、月底资金紧缩效应并不明显，RP利率依旧持稳既有区间。 他们表示，下周为年底最后一周交易，预计可承作跨年资金的金融机构将会增加，资金流动性将因此提高 ，料RP利率仍将维持在原有区间内，但仍需留意投信端年底基金赎回压力。 〞客户都说年过后资金就回流，到时再来调利率。〞一位大型证券商交易员说。 今天证券商10天期公债内的附买回利率主要成交利率0.35-0.38%，少部分成交在0.30%；上日亦同。10天 期以上公司债RP主要成交在0.45-0.48%，部分成交在0.40%，上日亦在此水准，债券附买回成交利率高低，与 票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 下周主要交割因子为周二交割国库券预计金额350亿台币，其他为零星少量的金融债交割。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.28-0.31%，上 日亦同；短天期公司债附买回利率区间与上日相同，在0.31-0.34%。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://reut.rs/2jv0IVk
“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。