台湾货币市场：拆款利率持稳，大银行恢复拆出惟短票利率仍处高档

* 大型银行恢复拆出，隔拆利率持稳 * 银行开价高，短票利率续处于高档 * RP市场资金充裕，利率维持原水准 记者 罗两莎 路透台北12月25日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员指出，今天市场大金主均恢复供给资 金，惟部分银行仍在调整基数，资金分配不均，拆款以到期续做为主，隔拆利率持稳，跨月拆借利率则微升。 他们表示，今天大型银行虽已恢复拆出，但只做月内拆借，短钱相当充裕，新增需求不大。 〞我还在调基数，今天拆款都是到期续做，拆完后大概要暂时停工了，再拆出去我可能变成资金需求者。 〞一位大型商银资调人员说。 大型银行资调人员指出，月底前因潜在贷款户动用贷款额度等不确定因素，迄今跨月资金情势未尽明朗， 惟需求相当旺盛，因而微幅拉升跨月拆借利率至0.44%附近。 本地时间14:22 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.750 33.002 台湾加权股价指数<.TWII 8,363.28 8,324.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.240% 0.231% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.380% 0.230-0.400% --两周拆款利率区间 0.250-0.440% 0.300-0.440% **短票续于高价** 在短票市场方面，交易员指出，随着大型银行今天恢复拆出，银行有较多资金买票，但对于价格仍非常坚 持、开价还是〞很硬〞，致短票利率持续成交于高档；预估下周一以后情势将趋明朗。 〞今天银行买跨月的钱比较多了，但他们开价还是很硬，大都成交在0.42%，没有办法啦，我们有求于人 ，只好任人宰割了。〞一位大型票券公司交易员说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率月内主要成交在0.36-0.37%，上日亦于此水准；跨月主 要成交在0.42%，部分成交在0.41、0.43%，上日亦同。而60天期、90天期短票利率同于上日水准，主要成交在 0.40-0.42%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.416%，上日则为0.41 4%；上日区间为0.375-0.45%，前日区间则在0.37-0.45%；上日成交量69.3亿台币，前日63.6亿台币。 今日央行定存单到期金额297亿台币，发行金额稍晚央行公布。 下周到期央行定存单金额共1兆3,202亿，分别为：周一共2,690亿、周二5,703.50亿、周三2,355.50亿、 周四2,453亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为387亿台币，累积超额准备为6,801亿台币、加计前期1% 的超额准备达7,641亿台币。 **RP利率续持稳** 债券附买回市场方面，交易员指出，尽管今日投信端资金略显多缺不一，但整体资金情势表现持稳，年底 、月底资金紧缩效应并不明显，RP利率依旧持稳既有区间。 他们表示，下周为年底最后一周交易，预计可承作跨年资金的金融机构将会增加，资金流动性将因此提高 ，料RP利率仍将维持在原有区间内，但仍需留意投信端年底基金赎回压力。 〞客户都说年过后资金就回流，到时再来调利率。〞一位大型证券商交易员说。 今天证券商10天期公债内的附买回利率主要成交利率0.35-0.38%，少部分成交在0.30%；上日亦同。10天 期以上公司债RP主要成交在0.45-0.48%，部分成交在0.40%，上日亦在此水准，债券附买回成交利率高低，与 票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 下周主要交割因子为周二交割国库券预计金额350亿台币，其他为零星少量的金融债交割。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.28-0.31%，上 日亦同；短天期公司债附买回利率区间与上日相同，在0.31-0.34%。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)