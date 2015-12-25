背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透台北12月25日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。
根据柜买中心统计，至12月15日为止，台湾人民币债券(宝岛债)流通在外金额为616亿元人民币，今年以来已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3
2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3
2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.08 统一中控 5.0 3.50 3
5.0 3.90 5
2014.07 烨辉海外子公司 3.0 5.00 3
Golden Developments Holdings
2014.01 统一中控 10.0 3.60 3
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.05 东元电机 3.0 3.00 3
2013.05 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2015.12 韩国产业银行 13.0 4.20 3
2015.09 法国东方汇理银行 8.0 4.20 5
2015.08 法国兴业银行 1.1 4.31 5
2015.08 韩国产业银行 12.0 4.10 3
2015.08 花旗集团 5.3 4.27 5
2015.08 德意志银行新加坡分行 3.0 4.50 5
2015.08 高盛 5.2 4.30 3
2015.08 麦格理集团 2.7 4.00 3
1.0 4.12 5
2015.08 马来亚银行 3.23 4.10 3
2015.07 韩国进出口银行 10.0 4.10 3
2015.07 法国兴业银行 2.0 4.00 5
2015.07 法国东方汇理银行 7.0 4.20 5
2015.07 摩根士丹利 4.8 4.40 5
0.8 4.10 3
2015.07 法国兴业银行 2.6 4.10 5
2015.07 FONTERRA 8.0 4.50 10
2015.07 摩根士丹利 5.0 4.02 5
2015.07 德意志银行新加坡分行 7.8 4.05 5
2015.07 法国兴业银行 5.8 3.82 5
2015.06 中国银行台北分行 15.0 3.95 5
5.0 4.05 7
5.0 4.15 10
5.0 4.40 15
2015.06 法国东方汇理银行 9.60 4.00 5
2015.06 德意志银行新加坡分行 4.30 4.00 5
2015.05 德意志银行新加坡分行 16.50 4.30 5
2015.04 法国兴业银行 3.00 4.70 5
2015.04 Nomura International 6.75 5.00 5
Funding
2015.04 法国东方汇理银行 2.45 4.80 3
2015.04 法国兴业银行 1.00 4.50 3
2015.04 德意志银行新加坡分行 8.00 4.80 4
2015.04 First Gulf Bank 4.00 5.00 3
2015.03 元大银行 2.65 4.55 2
2015.03 Intesa Sanpaolo Bank 4.25 5.25 3
2015.03 中美洲经济整合银行 8.0 4.75 3
2015.03 摩根士丹利 2.0 4.34 5
2015.03 元大银行 2.5 4.60 3
2015.03 友利银行 5.0 4.50 3
2015.03 高盛 9.4 4.55 4
2015.03 韩亚金融集团 5.5 4.60 3
2015.03 麦格理集团 6.0 4.40 5
2015.03 法国兴业银行 10.0 4.03 3
2015.03 韩国进出口银行 10.0 4.40 3
2015.03 德意志银行新加坡分行 9.92 4.00 3
2015.03 高盛 5.25 0 12
2015.03 韩国进出口银行 5.0 4.20 7
2015.03 马来亚银行 4.1 4.12 5
2015.02 韩国进出口银行 3.0 4.05 5
2015.02 摩根士丹利 9.8 4.00 5
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.12 招商银行香港分行 10.0 4.05 5
2014.12 交通银行台北分行 2.0 3.30 2
9.0 3.75 5
7.0 3.90 7
2.0 4.00 10
2014.11 建银亚洲 7.0 3.30 2
10.0 3.75 5
10.0 3.95 7
6.0 4.08 10
2014.11 元大宝来证券 3.6 3.50 2
6.4 3.60 3
2014.11 凯基证券 2.0 3.50 2
2014.10 中美洲开发银行(CABEI) 5.0 3.85 5
2014.09 中国工商银行新加坡分行 7.0 3.70 5
13.0 3.95 7
2014.09 中国银行台北分行 5.0 3.25 2
10.0 3.75 5
5.0 4.00 7
2014.09 中国建设银行台北分行 8.0 3.35 3
6.0 3.75 5
6.0 4.00 7
2014.08 中国农业银行香港分行 17.0 3.40 3
3.0 3.80 5
2014.06 中国交通银行香港分行 10.0 3.45 3
5.0 3.85 5
5.0 4.15 7
2014.01 韩国进出口银行 5.0 4.50 10
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3
2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2
10.0 3.25 3
2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3
4.0 3.70 5
2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3
2.5 3.60 5
2013.06 德意志银行 10.0 2.45 3
1.0 2.65 5
(附带选择权)
2013.05 彰化银行 10.0 2.90 3
2013.03 中国信托银行 10.0 2.90 3
注: *表新增 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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