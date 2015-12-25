中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，圣诞假期之际流动性大减

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
* 人民币早盘随中间价小涨
* 外资行休假购汇盘减少
* 市场流动性大减
路透北京12月25日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价小涨，波幅略有扩大。交易员称，适逢圣诞假期，市场流动性明显减少。外资行进入休假模式令购汇盘减少，中资大行依旧有结汇盘，此消彼长之下推升人民币汇价。
他们并指出，圣诞期间离岸人民币市场流动性亦锐减，市场情绪趋谨慎。
“今天是圣诞节，没什么流动性的，...今天如果(美元)下去很多就是购汇良机，如果砸得深了我们就买一点屯着，如果不动我们也不动，也再看看搞到什么程度。”一股份行交易员称。
北京时间11:37，人民币兑美元 即期报6.4709元，上日收报6.4768元。今日人民币兑美元中间价 报6.4713元，上日中间价为6.4755元。人民币兑美元即期成交额 为55.02亿美元，上日半日为79.35亿美元。
全球汇市方面，美国和多数欧洲市场周五因圣诞节假期休市。美元兑一篮子货币周四走低，势将录得自4月以来的最大单月跌幅，因在美国上周升息后，交易商恢复对美元多头头寸的获利了结。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7495元, 上日尾盘为6.7695元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5365/6.5399元, 上一交易日尾盘报6.541元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4720。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。