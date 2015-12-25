中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，圣诞假期之际流动性大减

* 人民币早盘随中间价小涨

* 外资行休假购汇盘减少

* 市场流动性大减

路透北京12月25日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价小涨，波幅略有扩大。交易员称，适逢圣诞假期，市场流动性明显减少。外资行进入休假模式令购汇盘减少，中资大行依旧有结汇盘，此消彼长之下推升人民币汇价。

他们并指出，圣诞期间离岸人民币市场流动性亦锐减，市场情绪趋谨慎。

“今天是圣诞节，没什么流动性的，...今天如果(美元)下去很多就是购汇良机，如果砸得深了我们就买一点屯着，如果不动我们也不动，也再看看搞到什么程度。”一股份行交易员称。

北京时间11:37，人民币兑美元 即期报6.4709元，上日收报6.4768元。今日人民币兑美元中间价 报6.4713元，上日中间价为6.4755元。人民币兑美元即期成交额 为55.02亿美元，上日半日为79.35亿美元。

全球汇市方面，美国和多数欧洲市场周五因圣诞节假期休市。美元兑一篮子货币周四走低，势将录得自4月以来的最大单月跌幅，因在美国上周升息后，交易商恢复对美元多头头寸的获利了结。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7495元, 上日尾盘为6.7695元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5365/6.5399元, 上一交易日尾盘报6.541元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4720。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。