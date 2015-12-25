中国债市动态：现券收益率止跌小升，流动性宽松下行空间仍在

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月25日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅上升，继近日大跌后暂作整理。交易员称，近期跌幅较大，略有反弹亦在情理之中；经济不佳融资需求下降，在流动性充沛局面下预计收益率仍有下行空间。
北京一银行交易员说，早盘收益率略有反弹，“（大跌后）稍微回调一下也还行，现在市场情绪这么好，（回调）完了再跌一下也很正常。”
上海一银行交易员亦认为，收益率反弹空间不是很大，核心还是经济表现较差，实体融资需求减少，“只能压低利率，这也符合经济规律。”
剩余期限近10年的国债150023最新报价 2.8350%/2.80%，上日尾盘为2.8150%/2.78%；同期限国开债150218券最新报价 在3.14%/3.1150%，上日尾盘为3.13%/3.10%。
一级市场，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.2809%，边际中标收益率为2.3057%，投标倍数2.74倍。
中国央行周四公布四季度问卷调查报告显示，当季银行家和企业家宏观经济热度指数和宏观经济信心指数环比均下降，并降至2012年四季度以来最低水平；四季度贷款总体需求指数56.8%，环比持平；制造业贷款需求指数降至48%，亦为2012年四季度以来最低。
国债期货亦小幅下跌。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.815元，较上日结算价下跌0.13%；10年期国债主力合约T1603 收报100.225元，较上日结算价微跌0.04%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://reut.rs/2jv0IVk
“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。