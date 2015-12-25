中国债市动态：现券收益率止跌小升，流动性宽松下行空间仍在

路透北京12月25日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅上升，继近日大跌后暂作整理。交易员称，近期跌幅较大，略有反弹亦在情理之中；经济不佳融资需求下降，在流动性充沛局面下预计收益率仍有下行空间。

北京一银行交易员说，早盘收益率略有反弹，“（大跌后）稍微回调一下也还行，现在市场情绪这么好，（回调）完了再跌一下也很正常。”

上海一银行交易员亦认为，收益率反弹空间不是很大，核心还是经济表现较差，实体融资需求减少，“只能压低利率，这也符合经济规律。”

剩余期限近10年的国债150023最新报价 2.8350%/2.80%，上日尾盘为2.8150%/2.78%；同期限国开债150218券最新报价 在3.14%/3.1150%，上日尾盘为3.13%/3.10%。

一级市场，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.2809%，边际中标收益率为2.3057%，投标倍数2.74倍。

中国央行周四公布四季度问卷调查报告显示，当季银行家和企业家宏观经济热度指数和宏观经济信心指数环比均下降，并降至2012年四季度以来最低水平；四季度贷款总体需求指数56.8%，环比持平；制造业贷款需求指数降至48%，亦为2012年四季度以来最低。