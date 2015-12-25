中国货币市场：跨年需求仍在但融入不难，安度年末应无悬念

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月25日 - 中国银行间市场周五主要回购利率中，隔夜变动不大，七天和14天品种上行；目前流动性整体供需仍较为稳定，年内资金相当宽裕，跨年资金融入也不算难，只是价格上要求稍高，随着IPO申购结束以及跨年需求逐渐自高峰回落，安度年末应无悬念。
交易员指出，七天资金今日虽已跨年，但供给上仍以年内到期居多；而下周初新股IPO申购款陆续回流，将进一步补充资金供给。
“年内资金都很松，（跨年押信用债）也还行，就是价格问题，跨年的还是喜欢出14天之类的。”上海一券商交易员称。
上海一银行交易员表示，随着年底财政资金的陆续释放，流动性源源不断获得补给，从目前来看，即使央行不提供进一步支持，资金面平稳跨年也问题不大。
年关将至，加之短期又逢新一轮IPO申购扰动，中国央行公开市场本周净投放加量至300亿元人民币，以安抚年末资金面；不过除了一定程度的结构性供需矛盾外，当前整体流动性状况尚可，短期央行以MLF（中期借贷便利）与逆回购等工具提供支持已足够。
年底前最后一批新股发行的八家企业中，七家网上申购日为周三(23日)，一家为周四(24日)，冻结资金将在下周一至下周二陆续解冻。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9187 1.9143 +0.44
七天 2.3445 2.2921 +5.24
14天 3.1283 3.0343 +9.40
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.1900 6.3600 -217.00
七天 4.0750 3.3200 +75.50
14天 3.3600 3.4500 -9.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9200 1.9200 +0.00
七天 2.3500 2.3500 +0.00
14天 3.3000 2.9700 +33.00
Shibor
其中:隔夜 1.9340 1.9240 +1.00
七天 2.3550 2.3480 +0.70
三个月 3.0825 3.0774 +0.51
----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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