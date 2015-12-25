中国货币市场：跨年需求仍在但融入不难，安度年末应无悬念

路透上海12月25日 - 中国银行间市场周五主要回购利率中，隔夜变动不大，七天和14天品种上行；目前流动性整体供需仍较为稳定，年内资金相当宽裕，跨年资金融入也不算难，只是价格上要求稍高，随着IPO申购结束以及跨年需求逐渐自高峰回落，安度年末应无悬念。

交易员指出，七天资金今日虽已跨年，但供给上仍以年内到期居多；而下周初新股IPO申购款陆续回流，将进一步补充资金供给。

“年内资金都很松，（跨年押信用债）也还行，就是价格问题，跨年的还是喜欢出14天之类的。”上海一券商交易员称。

上海一银行交易员表示，随着年底财政资金的陆续释放，流动性源源不断获得补给，从目前来看，即使央行不提供进一步支持，资金面平稳跨年也问题不大。

年关将至，加之短期又逢新一轮IPO申购扰动，中国央行公开市场本周净投放加量至300亿元人民币，以安抚年末资金面；不过除了一定程度的结构性供需矛盾外，当前整体流动性状况尚可，短期央行以MLF（中期借贷便利）与逆回购等工具提供支持已足够。

年底前最后一批新股发行的八家企业中，七家网上申购日为周三(23日)，一家为周四(24日)，冻结资金将在下周一至下周二陆续解冻。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9187 1.9143 +0.44

七天 2.3445 2.2921 +5.24

14天 3.1283 3.0343 +9.40

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.1900 6.3600 -217.00

七天 4.0750 3.3200 +75.50

14天 3.3600 3.4500 -9.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9200 1.9200 +0.00

七天 2.3500 2.3500 +0.00

14天 3.3000 2.9700 +33.00

Shibor

其中:隔夜 1.9340 1.9240 +1.00

七天 2.3550 2.3480 +0.70

三个月 3.0825 3.0774 +0.51