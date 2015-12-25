《全球汇市》美元兑日圆小跌，创下两个月新低

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
周五稍早公布的一系列指标好坏不一，或给部分投资者改变上述看法的理由。日本11月核心消费者物价指数(CPI)五个月来首次上升，但日本11月家庭支出较上年同期下降，令人怀疑日本央行关于强劲消费将推动通胀率迈向2%目标的观点。
日本政府周五下调对家庭支出的评估，称家庭支出情况疲弱，这再度引燃日本央行明年可能考虑进一步放松政策的臆测。
欧元兑美元 下跌约0.1%至1.0956美元，欧元兑日圆 下跌约0.3%至131.56日圆。
与此同时，人民币兑美元上涨，与中间价走势一致。人民币本周有可能实现周线略微上涨，此前曾连续七周下跌，为20年来最长的周线连跌。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0964 1.0969 -0.05 -9.37 1.2097
美元/日圆 120.17 120.42 -0.21 0.59 119.68
欧元/日圆 131.75 132.09 -0.26 -9.28 144.78
美元/瑞郎 0.9878 0.9861 0.17 -0.63 0.9941
英镑/美元 1.4943 1.4915 0.19 -4.05 1.5573
美元/加元 1.3816 1.3816 0.00 18.92 1.1618
澳元/美元 0.7279 0.7277 0.03 -10.88 0.8168
新西兰元/美元 0.6823 0.6836 -0.19 -12.49 0.7797
澳元/日圆 87.470 87.630 -0.18 -10.50 97.750
新西兰元/日圆 81.990 82.320 -0.40 -12.31 93.310
英镑/日圆 179.57 179.59 -0.01 -3.37 186.38
澳元/新西兰元 1.0664 1.0633 0.29 1.86 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/张若琪/陈宗琦/孙国玉/王洋/高琦/张荻/蔡美珍)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。