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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 12:35 BJT

《全球汇市》美元兑日圆小跌，创下两个月新低

周五稍早公布的一系列指标好坏不一，或给部分投资者改变上述看法的理由。日本11月核心消费者物价指数(CPI)五个月来首次上升，但日本11月家庭支出较上年同期下降，令人怀疑日本央行关于强劲消费将推动通胀率迈向2%目标的观点。

日本政府周五下调对家庭支出的评估，称家庭支出情况疲弱，这再度引燃日本央行明年可能考虑进一步放松政策的臆测。

欧元兑美元 下跌约0.1%至1.0956美元，欧元兑日圆 下跌约0.3%至131.56日圆。

与此同时，人民币兑美元上涨，与中间价走势一致。人民币本周有可能实现周线略微上涨，此前曾连续七周下跌，为20年来最长的周线连跌。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0964 1.0969 -0.05 -9.37 1.2097

美元/日圆 120.17 120.42 -0.21 0.59 119.68

欧元/日圆 131.75 132.09 -0.26 -9.28 144.78

美元/瑞郎 0.9878 0.9861 0.17 -0.63 0.9941

英镑/美元 1.4943 1.4915 0.19 -4.05 1.5573

美元/加元 1.3816 1.3816 0.00 18.92 1.1618

澳元/美元 0.7279 0.7277 0.03 -10.88 0.8168

新西兰元/美元 0.6823 0.6836 -0.19 -12.49 0.7797

澳元/日圆 87.470 87.630 -0.18 -10.50 97.750

新西兰元/日圆 81.990 82.320 -0.40 -12.31 93.310

英镑/日圆 179.57 179.59 -0.01 -3.37 186.38

澳元/新西兰元 1.0664 1.0633 0.29 1.86 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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