中国票据市场：年末因素致转贴利率小涨，上行空间有限向下仍看负债端

路透上海12月25日 - 中国票据市场本周转贴利率小涨，六个月纸票成交升至近3%，因年末前机构调控业务规模；不过宽松货币环境下缺资产仍是常态，票据利率难有进一步上行空间，而若要向下拓展还需负债端成本松动。

交易员指出，由于负债端资金成本已稳定较长一段时间，而资产端利率水平则不断走低，并已普遍出现倒挂，如果资金价格继续坚挺，肯定将抑制转贴利率下行。

“我们现在完全做不了，成本不下啊，（通过期限）错配还能搞一些，明年不好做啊，”上海一银行交易员称。

他谈到，现在缺资产的状况并无改善，机构普遍资金充足，但苦于较为理想的可投资产较少，有些机构配置资产，即使没有什么收益甚至是负收益也只能暂时维持，但长期这样下去肯定不行，“还是资产荒，有钱也不知道怎么办，特别头疼。”

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价