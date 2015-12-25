《中国企业债发行日程表》--12月25日

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 响水县水务 13 7 12/23簿记建档 4.98% AA 12/24-12/28 银河证券 投资公司 (第3-7每年末还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 昆明滇池水务 7 7 12/24簿记建档 *4.35% AA 12/25-12/29 摩根士丹利华鑫证券
(第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权/昆明滇池投资提供担保) ========================================================================================= 梅县伟业 13 7 12/29簿记建档 -- AA 12/30 广州证券 基础设施建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 重庆缙云 12 7 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/5 广州证券 资产经营 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 十堰市城市 15 10 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/7 长江证券 基础设施建设投资 (第3-6每年末还10%本金/第7-10每年末还15%本金) ========================================================================================= 重庆市潼南区 20 7 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/5 开源证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 湖南邵东创新 10 7 延期发行 -- AA- -- 东吴证券 创业示范基地建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金/以18亿元的土地使用权提供担保) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 石家庄正定新区 18 10 12/23簿记建档 5.28% AA 12/24-12/28 国泰君安证券 棚户区改造常山 (第2-10年末偿还10%、15%、12.5%、7.5%、10%、10%、10%、10%、15%本金) 社区项目收益债 (设置差额补偿机制，由石家庄国控投资集团作为差额补偿人) ========================================================================================= 都匀国有资本 13 7 12/25簿记建档*区间6.0%-7.0% AA 12/28-12/29 五矿证券 营运公司棚户区改造项目收益债 (第3-7每年末还20%本金)
(都匀国有资本营运公司为第一差额补偿人/黔南州国资营运公司为第二差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。