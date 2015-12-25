《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月21日-25日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周上涨0.083%，中止七周以来跌势。美联储加息的冲击消散，即期汇市成交量逐渐回落，圣诞假期当日市场流动性萎缩至年内低点。临近年底人民币走势相对平稳，虽客盘购汇为主，但有大行持续结汇支撑，且有机构止盈离场，而部分企业囤积的购汇盘亦开始出清，年底前料汇价持稳，维持在6.48附近 。 公开市场操作: --年关将至，加之短期又逢新一轮IPO申购扰动，中国央行公开市场本周净投放加量至300亿元人民币，以安抚年末资金面；不过除了一定程度的结构性供需矛盾外，当前整体流动性状况尚可，短期央行以MLF（中期借贷便利）与逆回购等工具提供支持已足够。

分析人士并表示，从中央经济工作会议对于货币政策的表述看，明年宽松方向不会改变，降准降息空间仍存，不过未来政策出台频率可能较今年有所放缓。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率大幅下行，买气一路高涨。继央行MLF驰援之后，周初现券各期限品种收益率均不同程度下跌，10年期品种领跌，因流动性供给宽松，同时年底降准等宽松预期仍在，叠加年底一级供给偏少、资产配置荒，不少机构提前入场为明年抢筹，致收益率跌势不止，现券上演火爆行情。短期看，若无明显利空，债市强势难改。

票据: --中国票据市场当周转贴利率小涨，六个月纸票成交升至近3%，因年末前机构调控业务规模；不过宽松货币环境下缺资产仍是常态，票据利率难有进一步上行空间，而若要向下拓展还需负债端成本松动。

交易员指出，由于负债端资金成本已稳定较长一段时间，而资产端利率水平则不断走低，并已普遍出现倒挂，如果资金价格继续坚挺，肯定将抑制转贴利率下行。

股市: --中国股市沪综指 当周先扬后抑，累计上涨1.37%。周初受蓝筹股拉动，大盘快速上涨，但受制于箱形上沿位置的技术压力，以及蓝筹股后继乏力，后半周大盘小幅震荡蓄势，沪综指周五收报3,627.91点。