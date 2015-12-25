《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下为路透中文新闻为您整理的(12月21日-25日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周上涨0.083%，中止七周以来跌势。美联储加息的冲击消散，即期汇市成交量逐渐回落，圣诞假期当日市场流动性萎缩至年内低点。临近年底人民币走势相对平稳，虽客盘购汇为主，但有大行持续结汇支撑，且有机构止盈离场，而部分企业囤积的购汇盘亦开始出清，年底前料汇价持稳，维持在6.48附近 。 公开市场操作: --年关将至，加之短期又逢新一轮IPO申购扰动，中国央行公开市场本周净投放加量至300亿元人民币，以安抚年末资金面；不过除了一定程度的结构性供需矛盾外，当前整体流动性状况尚可，短期央行以MLF（中期借贷便利）与逆回购等工具提供支持已足够。
分析人士并表示，从中央经济工作会议对于货币政策的表述看，明年宽松方向不会改变，降准降息空间仍存，不过未来政策出台频率可能较今年有所放缓。
债市: --中国银行间债市当周现券收益率大幅下行，买气一路高涨。继央行MLF驰援之后，周初现券各期限品种收益率均不同程度下跌，10年期品种领跌，因流动性供给宽松，同时年底降准等宽松预期仍在，叠加年底一级供给偏少、资产配置荒，不少机构提前入场为明年抢筹，致收益率跌势不止，现券上演火爆行情。短期看，若无明显利空，债市强势难改。
票据: --中国票据市场当周转贴利率小涨，六个月纸票成交升至近3%，因年末前机构调控业务规模；不过宽松货币环境下缺资产仍是常态，票据利率难有进一步上行空间，而若要向下拓展还需负债端成本松动。
交易员指出，由于负债端资金成本已稳定较长一段时间，而资产端利率水平则不断走低，并已普遍出现倒挂，如果资金价格继续坚挺，肯定将抑制转贴利率下行。
股市: --中国股市沪综指 当周先扬后抑，累计上涨1.37%。周初受蓝筹股拉动，大盘快速上涨，但受制于箱形上沿位置的技术压力，以及蓝筹股后继乏力，后半周大盘小幅震荡蓄势，沪综指周五收报3,627.91点。
期市： --上海期交所沪铜当周持续走高。沪铜主力合约 周五收报36,260元。沪铜即将迎来一季度的传统消费旺季，在铜材需求稍有回暖、冶炼厂减产挺价、收储传闻等消息共同影响下，铜价还有阶段性反弹空间。但金属铜仍处于熊市之中，中长期空头趋势未变。 --上海期交所沪金当周波动走高。沪金主力合约 周五收报228.25元。本周美元小幅走弱推高金价，但中国消费者对黄金的需求连续第二年疲弱，经济减速、及中国当局的反腐活动打击奢侈品需求，都损及了黄金需求。市场担心中国买家信心缺失的情况可能会持续更久，金价中长期前景依然偏空。(完） (整理 边竞/吴芳/孙琦子/林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。