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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 14:19 BJT

日本股市：在假日淡静交投中收跌，连续第四周周线下跌

路透东京12月25日 - 日本股市周五收盘小幅下跌，市场交投因圣诞节而显得清淡，日圆略走强制约了风险偏好。

日经指数 收盘跌0.1%至18,769.06点，盘中围绕平盘水平波动。尽管日本市场正常交易，但由于其他众多金融市场因圣诞节休市，日本市场交投有限。

日经指数本周累计跌1.1%，为连续第四周录得周线下跌。

东证股价指数 收跌0.5%至1,516.19点，成交量仅为18.06亿股，为12月7日以来最低。JPX-日经400指数 收盘跌0.4%至13,692.65点。(完)

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