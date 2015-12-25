日本股市：在假日淡静交投中收跌，连续第四周周线下跌

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透东京12月25日 - 日本股市周五收盘小幅下跌，市场交投因圣诞节而显得清淡，日圆略走强制约了风险偏好。
日经指数 收盘跌0.1%至18,769.06点，盘中围绕平盘水平波动。尽管日本市场正常交易，但由于其他众多金融市场因圣诞节休市，日本市场交投有限。
日经指数本周累计跌1.1%，为连续第四周录得周线下跌。
东证股价指数 收跌0.5%至1,516.19点，成交量仅为18.06亿股，为12月7日以来最低。JPX-日经400指数 收盘跌0.4%至13,692.65点。(完)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。