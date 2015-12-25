版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 15:26 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率反弹收高，利多出尽陷入盘整

* 指标10年公债殖利率反弹向上，利多出尽
    * 下周年底结算，盘势可能陷入盘整
    * 104/12期殖利率短期先看0.98-1.05%

    路透台北12月25日 - 台湾10年指标公债殖利率周五收高。交易员表示，先前各种利多
齐发，促使多头行情发酵。不过今日部分交易商调整部位，殖利率反弹，但成交不兴；下周
年底结算前，盘势料陷入盘整。
    
    交易员表示，央行意外降息、景气低迷数据差、和发债计划中发债少的利多接连而来，
令台债殖利率本周迭创历史低位。只不过，随着即将进入年底结算，部分交易商调整部位，
且多数交易商不希望今年的殖利率收得太低，使10年券殖利率反弹。
    
    〞丢了不知道钱要买什么，现在买也买不下手，因此只能做壁上观。〞一位大型商银交
易员说。
    
    前述交易员认为，今年的获利目标也达成了，又近年底，短期内不会有动作。等到明年
回来交易，会重新审视成本，再为明年行情打算。
    
    另外也有票券商交易员认为，年关将近，货币市场的资金偏少，仍旧引发证券商保守观
望。下周的10年公债殖利率倒是不排除向上小幅测试买气，1.03-1.05%的水位可能是一个可
观察的支撑点。
            
    另一大型商银交易员则认为，10年券成交不兴，年底之际只有少数交易商参与市场，不
排除殖利率的波动会大一点。
    
    
    **下周债市多头先画休止符**    
    
    交易员表示，10年公债殖利率今年以来下跌60多基点，算是相当可观。因为今年央行降
息也不过降了一码(25基点)而已，至于预料下周年底调部位的需求还是存在，殖利率在下周
债市封关之前恐怕没下行空间。    
 
    〞到这里也算HAPPY ENDING了..该有的利多也都反应完了。〞一位证券商交易员表示。

    交易商认为，若是殖利率在高一些的水位封关，对明年行情可能也是一件好事。以台债
做多容易、做空难的特性，今年封关结算时殖利率水位若是太低，对明年而言也不利赚资本
利得。

    〞如果(殖利率)收的太低了，只能红包变白包，倒不如砍些出去。〞一位大型证券商交
易员表示。

    他们预估，下周的五年公债104/13期的殖利率将在0.58-0.65%之间波动，10年券104/12
期则在0.98-1.05%之间震荡，预料交易量可持稳，不致失控。
         
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    -0.49     0.5950%  0.5900-0.5950%       1.0
 10  104/12                    +2.75     1.0200%  0.9751-1.0200%      82.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                       1.5500%
  10    104/12                       1.0200%
   5    104/13                       0.5950%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)          

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐