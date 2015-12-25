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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 14:27 BJT

台湾股市：连五日收升但量创今年低，因圣诞假期交易清淡

路透台北12月25日 - 台湾股市周五连五日收高，但成交值创今年低位。分析师表示，外资因圣诞假期全面休息，本地投资人亦保守观望，使得成交值缩至仅剩400亿台币。

台湾加权股价指数 收涨0.47%,至8,363.28点；今日成交初值 为400.00亿台币，上交易日修正后为615.78亿。

〞过去年底外资还有三分之一留守，这次应该全部休假了。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他表示，虽然外资休假使得现货成交值创低位，不过今日在期货还布了逾2,000口多单，累积未平仓量来到2,5000口，似乎对台股后市仍偏多看待。

薛舜日认为，下周台股因元旦假期仅交易四天，预料盘势变化不会太大，指数应该会在8,300点附近的月线与8,400点半年线间整理。（完）

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