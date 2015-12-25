台湾股市：连五日收升但量创今年低，因圣诞假期交易清淡

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透台北12月25日 - 台湾股市周五连五日收高，但成交值创今年低位。分析师表示，外资因圣诞假期全面休息，本地投资人亦保守观望，使得成交值缩至仅剩400亿台币。
台湾加权股价指数 收涨0.47%,至8,363.28点；今日成交初值 为400.00亿台币，上交易日修正后为615.78亿。
〞过去年底外资还有三分之一留守，这次应该全部休假了。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。
他表示，虽然外资休假使得现货成交值创低位，不过今日在期货还布了逾2,000口多单，累积未平仓量来到2,5000口，似乎对台股后市仍偏多看待。
薛舜日认为，下周台股因元旦假期仅交易四天，预料盘势变化不会太大，指数应该会在8,300点附近的月线与8,400点半年线间整理。（完）
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。