中国国企：1-11月利润降幅略收窄但下行压力仍大，地方国企连四月下降

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月25日 - 中国财政部周五公布数据显示，1-11月国有企业利润同比降幅略有收窄，为下半年以来首次；但地方国企利润连续四个月呈现同比下降，且降幅逐渐加大，表明下行压力依然较大。
财政部网站刊登新闻稿并称，1-11月交通、化工和电力等行业实现利润同比增幅较大，石油、石化和建材等行业实现利润同比降幅较大，但钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。
财政部数据显示，1-11月国有企业利润总额20,424.7亿元人民币，同比下降9.5%，较1-10月降幅缩窄0.3个百分点，为下半年以来首次出现。
其中，中央企业实现利润14,650.6亿元，同比下降10.4%，1-10月为下降11.3%；地方国有企业实现利润5,774.1亿元，同比下降7.3%，降幅较1-10月下降6%进一步扩大，且为连续四个月出现同比下降。
同期，国有企业营业总收入406,631.6亿元，同比下降6.1%，降幅较1-10月收窄0.2个百分点。其中，中央企业营收244,227.2亿元，同比降幅缩小0.2个百分点至8%；地方国有企业162,404.4亿元，同比下降2.9%，较1-10月扩大0.4个百分点。
财政部并公布，11月末，国有企业资产总额1,178,576.7亿元，同比增长16.3%；负债总额783,089.2亿元，同比增长18.2%。
其中，中央企业资产和负债同比分别增长19.3%和23%，地方国企资产和负债同比增长13%和12.8%。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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