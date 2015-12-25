中国经济：明年将改进失业统计调查，推进地区生产总值统一核算--统计局

国家统计局于2009年在31个大城市开展了月度劳动力调查，2013年将调查范围扩大到65个大城市。新建立的全国月度劳动力调查制度于今年7月起试行，并在适当时机发布数据。二位了解情况的权威人士此前对路透表示，为更加准确反应中国经济的实际情况，统计局将计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。