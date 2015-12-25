中国经济：明年将改进失业统计调查，推进地区生产总值统一核算--统计局

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月25日 - 中国国家统计局最新表示，2016年将是建立现代统计体系的关键之年，将改进包括就业失业统计调查在内的四项调查，并推进地区生产总值统一核算等五大改革。
统计局网站周五刊登新闻稿援引统计局局长王保安在全国统计工作会议的讲话称，明年要抓好第三次全国农业普查，加强统计分析研究和预测预判。
需要改进的四项调查包括，就业失业统计调查，住户调查，人口变动调查，能源和资源环境统计；要推进的五大改革包括，地区生产总值统一核算，开展编制自然资源资产负债表试点，试编全国资产负债表，服务业统计改革，投资统计改革。·
国家统计局于2009年在31个大城市开展了月度劳动力调查，2013年将调查范围扩大到65个大城市。新建立的全国月度劳动力调查制度于今年7月起试行，并在适当时机发布数据。二位了解情况的权威人士此前对路透表示，为更加准确反应中国经济的实际情况，统计局将计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。
此前公布数据显示，中国9月调查失业率5.2%，较前几个月略有上升。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。