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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 17:44 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减45亿台币，终止连四周净增

路透台北12月25日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减45亿台币，终止连续一个月净增，央行存单未
到期余额为7兆(万亿)4,191.10亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增189.5亿台币。 
         
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
  12/21          575               571.5        -3.50
  12/22       493.00                 493         0.00
  12/23     4,609.50            4,561.50       -48.00
  12/24     1,270.20            1,273.20         3.00
  12/25          297                 297         0.00
 总计       7,241.20            7,196.20        -48.5
    
         91天期发行   182天期发行量(亿)
         量(亿)       
 日期                                   
  12/21           57                  11
  12/22           17                  10
  12/23           29                   8
  12/24           30                   7
  12/25           26                   7
                 159                  43
 
  
(完)

    
    
   


 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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