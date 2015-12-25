台湾汇市：台币收贬但实质价格走升，出口商年底卖压提前出笼

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
* 台币实质价位走升，出口商卖压提前出笼 * 易升难贬，年底出口商作帐压力大 * 下周台币主交易区间料在32.650-32.800 路透台北12月25日 - 台币兑美元 周五收贬，但实质交易价格走升。汇银人士表示，汇市因圣诞 节假期流动性欠佳，但部分出口商抛汇，使得实质价位上扬，而央行在尾盘进场干预，令台币终场以小贬作收 。 他们指出，由于出口商苦等32.800价位不到，有些耐不住性子乾脆抛汇。下周若是国际美元无法止住美国 升息后的回落走势，在出口商年底抛汇压力带动下，台币将是易升难贬。 〞价格很差，出口商客户唉唉叫，怕下周一剩32.700。〞一位公股银行交易主管说。 交易员表示，根据过往经验，出口商年底的作帐压力，较月度、季度的抛汇力道要大上许多。本周已有出 口商因等不到合适的价位而提前卖出美元，下周因元旦假期只有四天可以交易，卖压会更加集中。 公股银行交易主管则称，美元在美国升息后回落，短线还没看到转向升值的迹象。且银行间都持有不少美 元部位，因此除非进口商有大量美元需求，否则台币下周升值的压力不轻。 交易员预估，虽然台湾央行上周意外降息，但台币并未立即转弱，要见到台币实质价位贬破33.00价位， 可能得等到明年。 今日台币主要交易区间在32.721-32.780，上日在32.765-32.801；交易员预估，下周台币主要交易区间料 在32.650-32.800。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘 略收敛。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.830/32.850，上日收在32.800。 台湾股市周五连五日收高，但成交值创今年低位。证交所今日资料显示，外资及陆资在台股买超20.87亿 台币，连四个交易日买超共计104.56亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.005 33.002 32.721-33.005 32.842 2.32 4.90 司 元太外汇经纪公 33.008 33.005 32.722-33.008 32.809 1.40 2.55 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.030/0.050 0.040/0.050 美元/台币六个月期 -0.005/0.025 0.005/0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。