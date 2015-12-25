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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 17:04 BJT

台湾汇市：台币收贬但实质价格走升，出口商年底卖压提前出笼

* 台币实质价位走升，出口商卖压提前出笼
    * 易升难贬，年底出口商作帐压力大
    * 下周台币主交易区间料在32.650-32.800

    路透台北12月25日 - 台币兑美元 周五收贬，但实质交易价格走升。汇银人士表示，汇市因圣诞
节假期流动性欠佳，但部分出口商抛汇，使得实质价位上扬，而央行在尾盘进场干预，令台币终场以小贬作收
。
    
    他们指出，由于出口商苦等32.800价位不到，有些耐不住性子乾脆抛汇。下周若是国际美元无法止住美国
升息后的回落走势，在出口商年底抛汇压力带动下，台币将是易升难贬。    
    
    〞价格很差，出口商客户唉唉叫，怕下周一剩32.700。〞一位公股银行交易主管说。
    
    交易员表示，根据过往经验，出口商年底的作帐压力，较月度、季度的抛汇力道要大上许多。本周已有出
口商因等不到合适的价位而提前卖出美元，下周因元旦假期只有四天可以交易，卖压会更加集中。
    
    公股银行交易主管则称，美元在美国升息后回落，短线还没看到转向升值的迹象。且银行间都持有不少美
元部位，因此除非进口商有大量美元需求，否则台币下周升值的压力不轻。
    
    交易员预估，虽然台湾央行上周意外降息，但台币并未立即转弱，要见到台币实质价位贬破33.00价位，
可能得等到明年。    
    
    今日台币主要交易区间在32.721-32.780，上日在32.765-32.801；交易员预估，下周台币主要交易区间料
在32.650-32.800。
     
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘
略收敛。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.830/32.850，上日收在32.800。    
    
    台湾股市周五连五日收高，但成交值创今年低位。证交所今日资料显示，外资及陆资在台股买超20.87亿
台币，连四个交易日买超共计104.56亿台币。   
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.005     33.002   32.721-33.005  32.842    2.32   4.90
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.008     33.005   32.722-33.008  32.809    1.40   2.55
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.030/0.050            0.040/0.050
 美元/台币六个月期           -0.005/0.025            0.005/0.025
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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