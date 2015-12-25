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市场报道 | 2015年 12月 25日 星期五 15:58 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/12/25

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.4 r +1.6 r 英国 第三季 +0.4 f +0.5 f +2.1 f 德国 第三季 +0.3 f +0.4 f-@ +1.8 f 法国 第三季 +0.3 f 持平 f -- 意大利 第三季 +0.2 f +0.2 r +0.8 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 11月 -0.1 f +0.1 f +0.2 f 英国 11月 持平 +0.1 +0.1 德国 11月 +0.1 f 持平 f +0.4 f 法国(HICP) 11月 -0.2 f +0.1 f +0.1 f 意大利(HICP) 11月 -0.4 f +0.5 f +0.2 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 10月 -0.3 -0.4 r -3.1 英国 11月 -0.2 -0.1 r -1.5 德国 11月 -0.2 -0.4 -2.5 法国 11月 +0.1 +0.2 -2.4 意大利 10月 -0.1 -0.2 r -2.9 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 10月 10.7 10.8 英国 7-9月 5.3 5.6 德国 11月 6.3 @ 6.4 @ 法国 第三季 10.6 10.4 r 意大利 10月 11.5 11.8 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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