欧洲已公布经济指标--2015/12/25

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.4 r +1.6 r 英国 第三季 +0.4 f +0.5 f +2.1 f 德国 第三季 +0.3 f +0.4 f-@ +1.8 f 法国 第三季 +0.3 f 持平 f -- 意大利 第三季 +0.2 f +0.2 r +0.8 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 11月 -0.1 f +0.1 f +0.2 f 英国 11月 持平 +0.1 +0.1 德国 11月 +0.1 f 持平 f +0.4 f 法国(HICP) 11月 -0.2 f +0.1 f +0.1 f 意大利(HICP) 11月 -0.4 f +0.5 f +0.2 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 10月 -0.3 -0.4 r -3.1 英国 11月 -0.2 -0.1 r -1.5 德国 11月 -0.2 -0.4 -2.5 法国 11月 +0.1 +0.2 -2.4 意大利 10月 -0.1 -0.2 r -2.9 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 10月 10.7 10.8 英国 7-9月 5.3 5.6 德国 11月 6.3 @ 6.4 @ 法国 第三季 10.6 10.4 r 意大利 10月 11.5 11.8 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。