更新版 1-中国汇市：人民币收盘随中间价小升，圣诞假期成交萎缩至两个半月低点

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
* 人民币随中间价微收升 * 流动性不足市场波动放大 * 成交萎缩至两个半月低点 * 部分外资行休假购汇需求减少 * 央行若推高人民币，将视成购汇良机 (新增评论和收盘报价) 路透北京12月25日 - 人民币兑美元即期 周五收盘跟随中间价小幅升值，因 流动性不足，市场波动较前几日明显放大。交易员称，圣诞假期市场外资行进入休假模式， 客盘购汇需求亦减少，全天成交量萎缩至两个半月低点。 他们并指出，午后中资大行结汇盘撤走，且有油盘出现，人民币遂回吐早前涨幅。料年 底汇价稳于6.48附近。圣诞期间离岸人民币市场流动性亦锐减，市场情绪趋谨慎，但两地价 差仍有约600点子。 “圣诞节，没什么流动性的，...今天如果(美元)下去很多就是购汇良机，如果砸得深 了我们就买一点屯着，如果不动我们也不动，也再看看搞到什么程度。”一股份行交易员称 。 人民币兑美元即期成交量 今日成交115.8亿美元，创10月8日以来最低 水平，而在12月18日是成交量达到308亿美元，随后成交量一路下行。 全球汇市方面，美元兑日圆周五小幅跌至两个月新低，因投资者继续在年底前锁定获利 ，圣诞节市场交投非常清淡。美国和多数欧洲金融市场因圣诞节休市 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4763 6.4768 0.01% 中间价 6.4713 6.4755 0.06% 成交额 115.8亿美元 148亿美元 日内波动幅度(pips) 164 日高6.4606 日低6.477 今年以来升贬幅度 -4.20% 2005年汇改以来升贬幅度 27.80% 1年期美元/人民币掉期 +1,130 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5387 6.5389 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7495 6.7695 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4731。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 林高丽)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导