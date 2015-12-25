更新版 1-中国汇市：人民币收盘随中间价小升，圣诞假期成交萎缩至两个半月低点

* 人民币随中间价微收升 * 流动性不足市场波动放大 * 成交萎缩至两个半月低点 * 部分外资行休假购汇需求减少 * 央行若推高人民币，将视成购汇良机 (新增评论和收盘报价) 路透北京12月25日 - 人民币兑美元即期 周五收盘跟随中间价小幅升值，因 流动性不足，市场波动较前几日明显放大。交易员称，圣诞假期市场外资行进入休假模式， 客盘购汇需求亦减少，全天成交量萎缩至两个半月低点。 他们并指出，午后中资大行结汇盘撤走，且有油盘出现，人民币遂回吐早前涨幅。料年 底汇价稳于6.48附近。圣诞期间离岸人民币市场流动性亦锐减，市场情绪趋谨慎，但两地价 差仍有约600点子。 “圣诞节，没什么流动性的，...今天如果(美元)下去很多就是购汇良机，如果砸得深 了我们就买一点屯着，如果不动我们也不动，也再看看搞到什么程度。”一股份行交易员称 。 人民币兑美元即期成交量 今日成交115.8亿美元，创10月8日以来最低 水平，而在12月18日是成交量达到308亿美元，随后成交量一路下行。 全球汇市方面，美元兑日圆周五小幅跌至两个月新低，因投资者继续在年底前锁定获利 ，圣诞节市场交投非常清淡。美国和多数欧洲金融市场因圣诞节休市 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4763 6.4768 0.01% 中间价 6.4713 6.4755 0.06% 成交额 115.8亿美元 148亿美元 日内波动幅度(pips) 164 日高6.4606 日低6.477 今年以来升贬幅度 -4.20% 2005年汇改以来升贬幅度 27.80% 1年期美元/人民币掉期 +1,130 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5387 6.5389 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7495 6.7695 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4731。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 林高丽)