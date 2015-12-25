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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 16:47 BJT

金属期市：上海期锌收涨1%，创四周以来最大周线涨幅

“交投非常清淡，我们预计未来两周不会有多少价格波动。”一位上海的交易商表示。

上海期交所期锌 收升1%至每吨13,140元人民币，全周涨4.7%，为四周以来表现最佳的一周。

沪铜 日内小涨0.1%至每吨36,340元人民币，周线涨2.7%。

沪铅 收盘与前一交易日持平，周线涨3.1%。

沪铝 小跌0.1%，不过周线涨2.9%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 汪红英/刘秀红/王洋/蔡美珍)

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