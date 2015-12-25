更新版 1-《中国企业债发行日程表》--12月25日

(新增更多内容) 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *西咸新区 5 10 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/5 银河证券 鸿通管廊投资 (第6-10每年末还20%本金/陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团担保) ========================================================================================= 响水县水务 13 7 12/23簿记建档 4.98% AA 12/24-12/28 银河证券 投资公司 (第3-7每年末还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 昆明滇池水务 7 7 12/24簿记建档 *4.35% AA 12/25-12/29 摩根士丹利华鑫证券

(第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权/昆明滇池投资提供担保) ========================================================================================= 梅县伟业 13 7 12/29簿记建档 -- AA 12/30 广州证券 基础设施建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 重庆缙云 12 7 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/5 广州证券 资产经营 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 十堰市城市 15 10 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/7 长江证券 基础设施建设投资 (第3-6每年末还10%本金/第7-10每年末还15%本金) ========================================================================================= 重庆市潼南区 20 7 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/5 开源证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 湖南邵东创新 10 7 延期发行 -- AA- -- 东吴证券 创业示范基地建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金/以18亿元的土地使用权提供担保) =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 石家庄正定新区 18 10 12/23簿记建档 5.28% AA 12/24-12/28 国泰君安证券 棚户区改造常山 (第2-10年末偿还10%、15%、12.5%、7.5%、10%、10%、10%、10%、15%本金) 社区项目收益债 (设置差额补偿机制，由石家庄国控投资集团作为差额补偿人) ========================================================================================= 都匀国有资本 13 7 12/25簿记建档*区间6.0%-7.0% AA 12/28-12/29 五矿证券 营运公司棚户区改造项目收益债 (第3-7每年末还20%本金)

(都匀国有资本营运公司为第一差额补偿人/黔南州国资营运公司为第二差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)