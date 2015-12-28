重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
以下为路透中文新闻为您整理的(12月21日-25日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周上涨0.083%，中止七周以来跌势。美联储加息的冲击消散，即期汇市成交量逐渐回落，圣诞假期当日市场流动性萎缩至年内低点。临近年底人民币走势相对平稳，虽客盘购汇为主，但有大行持续结汇支撑，且有机构止盈离场，而部分企业囤积的购汇盘亦开始出清，年底前料汇价持稳，维持在6.48附近 。 公开市场操作: --年关将至，加之短期又逢新一轮IPO申购扰动，中国央行公开市场本周净投放加量至300亿元人民币，以安抚年末资金面；不过除了一定程度的结构性供需矛盾外，当前整体流动性状况尚可，短期央行以MLF（中期借贷便利）与逆回购等工具提供支持已足够。
分析人士并表示，从中央经济工作会议对于货币政策的表述看，明年宽松方向不会改变，降准降息空间仍存，不过未来政策出台频率可能较今年有所放缓。
债市: --中国银行间债市当周现券收益率大幅下行，买气一路高涨。继央行MLF驰援之后，周初现券各期限品种收益率均不同程度下跌，10年期品种领跌，因流动性供给宽松，同时年底降准等宽松预期仍在，叠加年底一级供给偏少、资产配置荒，不少机构提前入场为明年抢筹，致收益率跌势不止，现券上演火爆行情。短期看，若无明显利空，债市强势难改。
票据: --中国票据市场当周转贴利率小涨，六个月纸票成交升至近3%，因年末前机构调控业务规模；不过宽松货币环境下缺资产仍是常态，票据利率难有进一步上行空间，而若要向下拓展还需负债端成本松动。
交易员指出，由于负债端资金成本已稳定较长一段时间，而资产端利率水平则不断走低，并已普遍出现倒挂，如果资金价格继续坚挺，肯定将抑制转贴利率下行。
股市: --中国股市沪综指 当周先扬后抑，累计上涨1.37%。周初受蓝筹股拉动，大盘快速上涨，但受制于箱形上沿位置的技术压力，以及蓝筹股后继乏力，后半周大盘小幅震荡蓄势，沪综指周五收报3,627.91点。
期市： --上海期交所沪铜当周持续走高。沪铜主力合约 周五收报36,260元。沪铜即将迎来一季度的传统消费旺季，在铜材需求稍有回暖、冶炼厂减产挺价、收储传闻等消息共同影响下，铜价还有阶段性反弹空间。但金属铜仍处于熊市之中，中长期空头趋势未变。 --上海期交所沪金当周波动走高。沪金主力合约 周五收报228.25元。本周美元小幅走弱推高金价，但中国消费者对黄金的需求连续第二年疲弱，经济减速、及中国当局的反腐活动打击奢侈品需求，都损及了黄金需求。市场担心中国买家信心缺失的情况可能会持续更久，金价中长期前景依然偏空。(完） (整理 边竞/吴芳/孙琦子/林琦; 审校 曾祥进)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *