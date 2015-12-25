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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 17:57 BJT

亚洲橡胶：日圆上涨拖累TOCOM期胶下跌，但仍录得周线上涨

“市场因日圆小幅走强而承压，”Rakuten Securities大宗商品分析师Satoru Yoshida称。

日圆走强导致其他货币持有者购买日圆计价资产的成本加大。

“但很多投资者不愿在年底前新建头寸，而随着圣诞假期的展开，其他大宗商品价格基本持平，”Yoshida称，预计下周还将维持窄幅波动状态。

TOCOM期胶今年最后一个交易日是12月30日。12月31日和2016年1月1日因日本新年假期停止交易。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 下跌25元人民币，收于每吨10,630元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)因圣诞节关闭。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍/张涛)

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