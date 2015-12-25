修正-亚洲金融：亚投行明年1月开张运营，首批贷款预计明年中发放--新华

(内文第一段应为“周五”报导，非“周四”)

路透北京12月25日 - 新华社周五报导称，亚洲基础设施投资银行（AIIB）正式成立，将于明年1月16-18日在北京举行开业仪式，待正式成立后将启动吸收新会员。

报导并称，亚投行初期投资重点领域包括能源与电力、交通和电信、农村和农业基础设施、供水与污水处理、环境保护、城市发展以及物流等，首批贷款计划在2016年年中左右批准。

“《亚洲基础设施投资银行协定》正式生效，标志着亚投行在法律意义上正式成立。”报导援引中国财政部部长楼继伟称。

这是首个由中国倡议设立的多边金融机构。

根据亚投行协定，至少有10个意向创始成员国已交存批准书、且其初始认缴股本的加总数额不低于认缴股本总额的50%，协定即告生效，亚投行正式宣告成立；而截至今日（25日），包括新加坡、澳大利亚、英国、新西兰、韩国、德国等在内的17个成员国已提交批准书，股份总和占比达到50.1%。