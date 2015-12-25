修正-亚洲金融：亚投行明年1月开张运营，首批贷款预计明年中发放--新华

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(内文第一段应为“周五”报导，非“周四”)
路透北京12月25日 - 新华社周五报导称，亚洲基础设施投资银行（AIIB）正式成立，将于明年1月16-18日在北京举行开业仪式，待正式成立后将启动吸收新会员。
报导并称，亚投行初期投资重点领域包括能源与电力、交通和电信、农村和农业基础设施、供水与污水处理、环境保护、城市发展以及物流等，首批贷款计划在2016年年中左右批准。
“《亚洲基础设施投资银行协定》正式生效，标志着亚投行在法律意义上正式成立。”报导援引中国财政部部长楼继伟称。
这是首个由中国倡议设立的多边金融机构。
根据亚投行协定，至少有10个意向创始成员国已交存批准书、且其初始认缴股本的加总数额不低于认缴股本总额的50%，协定即告生效，亚投行正式宣告成立；而截至今日（25日），包括新加坡、澳大利亚、英国、新西兰、韩国、德国等在内的17个成员国已提交批准书，股份总和占比达到50.1%。
楼继伟透露，根据筹建工作计划，亚投行开业仪式暨理事会和董事会成立大会将于2016年1月16-18日在北京举行；待正式成立后将启动吸收新成员工作，国际复兴开发银行和亚洲开发银行的成员均可申请加入亚投行，但新成员将以普通成员身份加入。（完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导