中国数据：三季度末中央政府债务余额10.3万亿元，同比增11.5%--财政部

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透上海12月25日 - 中国财政部周五公布数据显示，今年三季度末中央政府债务余额10.3万亿元人民币，较去年三季度末同比增加11.5%；同时还公布11月中央政府融资1,686亿元，11月中央政府收入6,246亿元，支出6,146亿元。
今年8月份财政部曾公布今年一季度末中央政府债务余额为95,523亿元人民币，为中国首次按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）要求发布的月度中央政府收支及融资数据和季度中央政府债务余额数据。
此前中国央行和外管局均已按SDDS标准公布了金融数据和外汇储备数据，宏观数据标准也将按SDDS调整。去年11月，中国宣布将采纳国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）。
国际货币基金组织制定了数据公布通用系统（GDDS）和数据公布特殊标准（SDDS）两套数据公布标准。二者总体框架基本一致，但在具体操作上，SDDS对数据覆盖范围、公布频率、公布时效、数据质量、公众可得性等方面要求更高。
采纳SDDS的国家需遵照标准的要求，公布实体经济、财政、金融、对外和社会人口等五个部门的数据。目前，已有73个经济体采纳SDDS。中国此前一直按GDDS对外公布宏观经济数据。
相较比较规范的中央政府债务余额，中国庞大的地方政府债务余额更受关注。
以下为根据财政部公布的中央政府债务余额季度数（十亿元）
债务余额
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2015年三季度 10,296.6
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二季度 9,907.2
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一季度 9,552.3
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2014年四季度 9,565.5
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三季度 9,237.2
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二季度 8,902.9
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一季度 8,635.4
======================================================（完）
欲参看月度中央政府收支及融资数据细节，请点选财政部官网(here) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导