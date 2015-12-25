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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 18:39 BJT

中国债市：上交所称11月末债市回购杠杆1.33倍，无明显加杠杆现象

路透上海12月25日 - 针对交易所债市杠杆水平过高存在风险的质疑，上海证券交易所周五回应称，截至11月底，上交所债市整体回购杠杆为1.33倍，低于近年来平均水平；今年以来上交所债券市场并不存在明显加杠杆现象。

截至2015年11月底，上交所债券托管量约3.3万亿，回购未到期余额0.8万亿，按照“回购杠杆=债券托管余额/（债券托管余额-回购未到期余额）”口径计算，上交所债市整体回购杠杆为1.33倍。

上交所并表示，随着债券市场规模的增长，回购融资增速低于债券规模的增速，回购杠呈稳步下降趋势。

从今年新公司债办法实施以来的增量来看，回购未到期余额的增幅也低于债券托管量的增幅。据上交所统计，新增部分的回购杠杆倍数为1.22，低于总体水平。

“今年以来上交所债券市场并不存在明显加杠杆现象，”上交所强调。

今年1月证监会正式发布新版公司债管理办法实施，交易所公司债发行主体扩容至所有的公司制法人，并引入非公开发行制度；这成为交易所公司债市场发展的重要转折。

数据显示，截至目前，今年各类企业发行公司债1.5万亿元，其中非金融企业债发行近9,000亿元。(完)

(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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