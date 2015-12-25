中国债市：上交所称11月末债市回购杠杆1.33倍，无明显加杠杆现象

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透上海12月25日 - 针对交易所债市杠杆水平过高存在风险的质疑，上海证券交易所周五回应称，截至11月底，上交所债市整体回购杠杆为1.33倍，低于近年来平均水平；今年以来上交所债券市场并不存在明显加杠杆现象。
截至2015年11月底，上交所债券托管量约3.3万亿，回购未到期余额0.8万亿，按照“回购杠杆=债券托管余额/（债券托管余额-回购未到期余额）”口径计算，上交所债市整体回购杠杆为1.33倍。
上交所并表示，随着债券市场规模的增长，回购融资增速低于债券规模的增速，回购杠呈稳步下降趋势。
从今年新公司债办法实施以来的增量来看，回购未到期余额的增幅也低于债券托管量的增幅。据上交所统计，新增部分的回购杠杆倍数为1.22，低于总体水平。
“今年以来上交所债券市场并不存在明显加杠杆现象，”上交所强调。
今年1月证监会正式发布新版公司债管理办法实施，交易所公司债发行主体扩容至所有的公司制法人，并引入非公开发行制度；这成为交易所公司债市场发展的重要转折。
数据显示，截至目前，今年各类企业发行公司债1.5万亿元，其中非金融企业债发行近9,000亿元。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导