中国金融：应建立以央行为核心的监管架构，并可设金融稳定委员会--专家

路透北京12月25日 - 中央汇金投资有限责任公司副董事长李剑阁近日撰文指出，下一轮金融监管框架的改革应该建立以央行为核心的审慎监管的架构，构建货币政策和系统重要性金融机构审慎监管相统一的新型监管系统。

李剑阁在文章中认为，首先要明确央行对系统重要性金融机构和金融控股公司拥有监管职能；其次在央行已有货币政策委员会的基础上，建立相对独立的金融稳定委员会。

这个金融稳定委员会负责宏观审慎管理和系统重要性机构的监管，以及对系统性金融风险的监测、评估、处置；在这个基础上进一步明确机构监管和功能监管的原则，完善金融监管的协调机制。

文章进一步解释，强化央行的职能，因为其既富有制定货币政策之责，又有维持金融稳定之责，这也是国际社会的共识。

在2008年全球金融危机后，西方主要国家金融监管改革出现两个重大动向：其一，各主要经济体组建了由央行牵头负责的金融稳定委员会、系统性风险委员会，来统一协调各监管机构活动；其二，一部分的监管职能回归到央行，美联储就是一例。

此外，文章认为，应统一金融市场基础设施的建设，明确央行是金融基础设施公共服务的提供者、金融基础设施市场参与主体的监管者和金融基础设施运行规则的制定者，建设集中、统一、全球化的货币支付、清算、结算体系，建立统一、全面、共享的金融业综合统计体系等。

对于当前分业监管的问题，文章指出，分离央行的监管职能，央行和监管机构之间沟通和协调成本加大，使得央行难以及时、准确、全面掌握金融业的信息，不利于防范和化解系统性的金融风险。

同时，宏观审慎管理和微观审慎管理的边界不清晰，有时会导致宏观审慎和微观审慎的力度叠加，有时候则会抵消，因此不利于宏观调控。（完）