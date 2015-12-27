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亚洲 | 2015年 12月 27日 星期日 19:09 BJT

台湾政经：政府对紫光收购台湾产业应有更积极的战略--民进党蔡英文

路透台北12月27日 - 台湾民主进步党总统候选人周日表示，针对大陆企业清华紫光计划收购台湾半导体封测大厂矽品 一事，台湾政府对此应该有更积极的战略，必须拿出力量帮助产业升级，应对其他政府在背后支持的竞争。

蔡英文在总统候选人电视辩论会的答询中表示，不能排除中国大陆在台湾的经济发展中的角色，但必须要让台湾和全世界的主要经济体接轨，是最重要的一件事，而不是将台湾和中国经济绑在一起。

对于外界质疑她若上台两岸关系可能倒退，她回应称，民主政治常有政党轮替，有不同的政党轮流在执政，这是台湾民主生活的现实，相信中国大陆领导人或高层会给予尊重。

针对中国的紫光集团拟收购台湾矽品等大型半导体封测厂，她表示，紫光的背后有政府出资，“政府必须拿出力量，该有国家队就应该要有国家队，不能让企业独自面对其他国家队的压力。”

对中国紫光集团拟入股矽品、力成 及南茂 半导体公司，蔡英文此前表示，紫光有中国政府的支持，对台湾产业威胁非常大，在社会疑虑未厘清前，不觉得有什么开放空间。

民进党候选人蔡英文在本次总统大选中的民调始终大幅领先竞争对手——执政国民党主席朱立伦，若无意外，极有可能在明年1月16日赢得总统大位。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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