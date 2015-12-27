台湾政经：政府对紫光收购台湾产业应有更积极的战略--民进党蔡英文

路透台北12月27日 - 台湾民主进步党总统候选人周日表示，针对大陆企业清华紫光计划收购台湾半导体封测大厂矽品 一事，台湾政府对此应该有更积极的战略，必须拿出力量帮助产业升级，应对其他政府在背后支持的竞争。

蔡英文在总统候选人电视辩论会的答询中表示，不能排除中国大陆在台湾的经济发展中的角色，但必须要让台湾和全世界的主要经济体接轨，是最重要的一件事，而不是将台湾和中国经济绑在一起。

对于外界质疑她若上台两岸关系可能倒退，她回应称，民主政治常有政党轮替，有不同的政党轮流在执政，这是台湾民主生活的现实，相信中国大陆领导人或高层会给予尊重。

针对中国的紫光集团拟收购台湾矽品等大型半导体封测厂，她表示，紫光的背后有政府出资，“政府必须拿出力量，该有国家队就应该要有国家队，不能让企业独自面对其他国家队的压力。”

对中国紫光集团拟入股矽品、力成 及南茂 半导体公司，蔡英文此前表示，紫光有中国政府的支持，对台湾产业威胁非常大，在社会疑虑未厘清前，不觉得有什么开放空间。