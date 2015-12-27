日韩经济指标预测--12月28日-1月4日****

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月28日当周 12月27日(日) 2350 日本工业生产 11月初值 -0.6% +1.4% 一个月预估值 -- +0.2% 两个月预估值 -- -0.9% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -0.6% +1.8% 12月28日(一) 暂无重要经济数据公布 12月29日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 正72 2300 韩国工业生产(较上年同期) 11月 -- +1.5% (较前月) -- -1.4% 服务业产出(较前月) -- +0.2% 12月30日(三) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +1.0% 12月31日(四) 暂无重要经济数据公布 2016年 1月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 12月初值 -- -4.8% 进口(较上年同期) -- -17.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差103 1月4日当周 1月4日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 52.5 0140 韩国日经/Markit制造业PMI 12月 -- 49.1 -- 韩国外汇储备(亿美元) 12月 -- 3,684.6 2300 韩国经常账收支(亿美元) 11月 -- 盈余71.9 (完)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)