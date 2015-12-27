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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--12月28日-1月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值
       
       
    12月28日当周 
     
    12月27日(日) 
    2350 日本工业生产                             11月初值       -0.6%     +1.4%
             一个月预估值                                          --      +0.2%
             两个月预估值                                          --      -0.9%
  
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     11月       -0.6%     +1.8%
             
    
    12月28日(一)
    暂无重要经济数据公布  
    
    12月29日(二)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    1月         --       正72
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     11月         --      +1.5%
                     (较前月)                                      --      -1.4%
             服务业产出(较前月)                                    --      +0.2%
  
     
    12月30日(三)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月         --      -0.1%
                            (较上年同期)                           --      +1.0%
 
    
    12月31日(四)
    暂无重要经济数据公布  
    
    2016年
    1月1日(五)
    0000 韩国出口(较上年同期)                     12月初值         --      -4.8%
             进口(较上年同期)                                      --     -17.6%
             贸易收支(亿美元)                                      --    顺差103
    
    1月4日当周
    
    1月4日(一)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)            12月         --       52.5
    0140 韩国日经/Markit制造业PMI                     12月         --       49.1
     --  韩国外汇储备(亿美元)                         12月         --    3,684.6
      
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                       11月         --   盈余71.9
(完)

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