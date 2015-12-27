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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 06:39 BJT

修正-《日本重要政经日程》--12月28日

(因英文原文做出修改，日本加班工资公布日期调整至1月8日，故先删除) (除特别说明外，均为GMT时间)

12月27日(日)

2350 - 日本11月工业生产初值

2350 - 日本11月零售销售

12月28日(一)

暂无重要经济数据公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽; 审校 龚芳)

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