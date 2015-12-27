版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 28日 星期一 06:25 BJT

《美国重要政经日程》--12月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1530 - 美国达拉斯联储12月制造业活动指数

-- - 财政部标售两年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 李婷仪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐