东南亚股市：泰国股市略微收低，越南Masan因达成投资协议股价劲扬

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
路透曼谷12月25日 - 泰国股市周五小幅收低，终结连两日涨势，大型能源股及银行股领跌；越南股市则触及一周高位，Masan集团 在与Singha Asia控股公司达成投资协议后股价劲扬。
泰国SET指数 收低0.1%，周线收黑0.2%，表现逊于其他东南亚股市。
越南股市VN指数 收高0.3%，周线则收黑0.09%。
新加坡股市 、马来西亚股市 、印尼股市 及菲律宾股市 均因假期而休市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 330.95 -0.03 -0.01 -19.43 410.77
泰国 1282.93 -1.22 -0.10 -14.34 1497.67
越南 567.67 1.50 +0.26 +4.04 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
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(编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)