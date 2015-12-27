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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 07:07 BJT

东南亚股市：泰国股市略微收低，越南Masan因达成投资协议股价劲扬

路透曼谷12月25日 - 泰国股市周五小幅收低，终结连两日涨势，大型能源股及银行股领跌；越南股市则触及一周高位，Masan集团 在与Singha Asia控股公司达成投资协议后股价劲扬。

泰国SET指数 收低0.1%，周线收黑0.2%，表现逊于其他东南亚股市。

越南股市VN指数 收高0.3%，周线则收黑0.09%。

新加坡股市 、马来西亚股市 、印尼股市 及菲律宾股市 均因假期而休市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 330.95 -0.03 -0.01 -19.43 410.77

泰国 1282.93 -1.22 -0.10 -14.34 1497.67

越南 567.67 1.50 +0.26 +4.04 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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(编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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