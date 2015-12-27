澳洲经济指标总览--12月28日

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2016年1月7日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差33.05 逆差24.03 出口(较前月) -3% +3.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2016年1月8日 (较前月) 10月 +0.5% +0.4% 就业市场(经季节调整) 2016年1月14日 就业人口(较前月变动,万人) 11月 +7.14 +5.86 全职就业人口(较前月变动,万人) +4.16 +4.0 失业率 5.8% 5.9% 就业参与率 65.3% 65.0% 消费者物价指数(CPI) 2016年1月27日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.5% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.1% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.2% +2.4% 国际贸易价格指数 2016年1月28日 进口物价(较前季) 第三季 +1.4% +1.4% 出口物价(较前季) 持平 -4.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2016年3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 2016年3月2日 (较前季) 第三季 +0.9% +0.3% (较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)