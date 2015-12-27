美国灾情：圣诞假期未完中南部龙卷风来袭，已有至少41人丧生

NWS称，周日在阿肯色州回报有三场龙卷风，但初步尚无造成严重伤亡或损害的报告。但该机构对阿肯色州几个地区以及德州、路易斯安那州和密西西比州部分地区发布龙卷风警戒和警报。

伊利诺伊和密苏里州官方和地方媒体周日报导，洪灾至少在这两个州造成11人死亡。

德州州长Greg Abbott表示，他的办公室已经宣布达拉斯县及附近的三个县为灾区。他还警告大家警惕该州西部地区会有降雪，并警告其他地方河堤决口。

NWS对美国中部大部分地区发布剧烈天气预告，包括新墨西哥、德州、俄克拉荷马州和堪萨斯州部分地区暴风雪警报，以及从德州到印第安纳州一带暴洪警戒。

新墨西哥州州长宣布整个州进入紧急状态，因冬季暴风雪料致该州东部地区雪厚达2英尺。

据飞航服务追踪公司FlightAware.com，截至周日2000GMT，恶劣天气已经导致近1,300个航班取消。其中有约一半都是在美国重要的空运枢纽达拉斯。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 张明钧/李婷仪)