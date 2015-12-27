美国灾情：圣诞假期未完中南部龙卷风来袭，已有至少41人丧生

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
NWS称，周日在阿肯色州回报有三场龙卷风，但初步尚无造成严重伤亡或损害的报告。但该机构对阿肯色州几个地区以及德州、路易斯安那州和密西西比州部分地区发布龙卷风警戒和警报。
伊利诺伊和密苏里州官方和地方媒体周日报导，洪灾至少在这两个州造成11人死亡。
德州州长Greg Abbott表示，他的办公室已经宣布达拉斯县及附近的三个县为灾区。他还警告大家警惕该州西部地区会有降雪，并警告其他地方河堤决口。
NWS对美国中部大部分地区发布剧烈天气预告，包括新墨西哥、德州、俄克拉荷马州和堪萨斯州部分地区暴风雪警报，以及从德州到印第安纳州一带暴洪警戒。
新墨西哥州州长宣布整个州进入紧急状态，因冬季暴风雪料致该州东部地区雪厚达2英尺。
据飞航服务追踪公司FlightAware.com，截至周日2000GMT，恶劣天气已经导致近1,300个航班取消。其中有约一半都是在美国重要的空运枢纽达拉斯。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 张明钧/李婷仪)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)