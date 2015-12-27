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货币新闻 | 2015年 12月 28日 星期一 07:21 BJT

英国企业：零售商John Lewis称圣诞节当日网上销售同比增长10.7%

路透伦敦12月26日 - 英国最大的连锁式百货商店John Lewis周六表示，圣诞节这一天的网上定单结算金额较上年同期增长10.7%，其网站访问量也增加11%。

John Lewis是唯一一家公布一周销售数据的英国大型零售商，提供有关消费者购物趋势的最新情况。

该公司在过去六年的表现优于同业，得益于强劲的网络销售、现代化店铺以及业务重点放在较为富庶的英格兰东南部地区。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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