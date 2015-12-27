英国企业：零售商John Lewis称圣诞节当日网上销售同比增长10.7%

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
路透伦敦12月26日 - 英国最大的连锁式百货商店John Lewis周六表示，圣诞节这一天的网上定单结算金额较上年同期增长10.7%，其网站访问量也增加11%。
John Lewis是唯一一家公布一周销售数据的英国大型零售商，提供有关消费者购物趋势的最新情况。
该公司在过去六年的表现优于同业，得益于强劲的网络销售、现代化店铺以及业务重点放在较为富庶的英格兰东南部地区。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)