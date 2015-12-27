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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 07:47 BJT

金砖国家：12月25日股汇市收盘纵览

路透12月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月25日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报804.29点，上涨0.03%。

中国股市：沪综指小幅收升，成交萎缩场内观望气氛浓厚

中国汇市：人民币收盘随中间价小升，圣诞假期成交萎缩至两个半月低点

香港股市：逢假期休市。

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巴西股市和汇市：逢假期休市。

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南非股市和汇市：逢假期休市。

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印度股市和汇市：逢假期休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报772.94点，下跌1.04%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报413.76点，下跌0.46%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报70.689，贬值0.64%；卢布兑欧元 报77.539,贬值0.7%。(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)

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