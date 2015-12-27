欧洲经济指标预测--12月28日-1月4日****

《汇市简讯》澳元/美元波动性可能加剧
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月28日当周
12月28日(一)
暂无重要经济指标。
12月29日(二)
0900 意大利企业信心指数 12月 104.2 104.6
消费者信心指数 117.0 118.4
12月30日(三)
0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 -- 正1.6
0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +3.8% +3.7%
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -2.9%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +5.4% +5.3%
对家庭贷款 -- +1.2%
对非金融企业贷款 -- +0.6%
12月31日(四)
暂无重要经济指标。
1月1日(五)
暂无重要经济指标。
1月4日当周
1月3-10日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) 截至12月的三个月 -- +9.0%
1月4日(一)
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.7
0850 法国Markit制造业PMI 12月 -- 51.6
0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 53.0 53.0
0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 53.1 53.1
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 -- 增加11.78
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加36.29
抵押贷款批准件数(千件) 70.4 69.630
M4货供额(较前月) -- +0.6%
1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +0.6% +0.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +0.4% +0.3% (完)
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0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)
2016年，全国固定资产投资（不含农户）596501亿元，比上年名义增长8.1%(扣除价格因素实际增长8.8%)，增速比1-11月份回落0.2个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.53%。
一、房地产开发投资完成情况 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 2016年，东部地区房地产开发投资56233亿元，比上年增长5.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；中部地区投资23286亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资23061亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点。 2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。 2016