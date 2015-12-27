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市场报道 | 2015年 12月 28日 星期一 07:52 BJT

****欧洲经济指标预测--12月28日-1月4日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月28日当周

12月28日(一)

暂无重要经济指标。

12月29日(二)

0900 意大利企业信心指数 12月 104.2 104.6

消费者信心指数 117.0 118.4

12月30日(三)

0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 -- 正1.6

0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.5% +0.1%

(较上年同期) +3.8% +3.7%

0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -2.9%

0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +5.4% +5.3%

对家庭贷款 -- +1.2%

对非金融企业贷款 -- +0.6%

12月31日(四)

暂无重要经济指标。

1月1日(五)

暂无重要经济指标。

1月4日当周

1月3-10日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 -- -0.2%

(较上年同期) 截至12月的三个月 -- +9.0%

1月4日(一)

0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.7

0850 法国Markit制造业PMI 12月 -- 51.6

0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 53.0 53.0

0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 53.1 53.1

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 -- 增加11.78

抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加36.29

抵押贷款批准件数(千件) 70.4 69.630

M4货供额(较前月) -- +0.6%

1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.2% +0.1%

(较上年同期) +0.6% +0.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +0.4% +0.3% (完)

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