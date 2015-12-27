《中国报摘》--中国证券报12月28日

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
* 头版头条:
--中国全国人大常委会表决通过《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用〈中华人民共和国证券法〉有关规定的决定》。此决定的实施期限为两年，决定自明年3月1日施行。
* 其他:
--工信部副部长冯飞表示，对于化解过剩产能、处置僵尸企业，目前发改委和工信部正在研究和制定方案。具体操作路径将以推进产业重组为主要方式，多重组、少破产。工信部日前提出，将开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。
--近日发布的《中国养老金发展报告2015》建议，加大养老保险资金向养老产业倾斜力度，鼓励养老保险资金扩大另类投资力度，打造保险系的养老金管理公司，促进大资管时代金融协调发展。着眼于上述目标，专业人士认为，目前相关财税、监管等支持政策还有进一步完善空间。
--商务部部长高虎城在全国商务工作会议上表示，2015年预计吸收外商直接投资（含金融）1,350亿美元，全口径对外直接投资1,280亿美元。
--方圆支承 公告，拟以11.54元/股的价格，向新光集团、自然人虞云新发行9.69亿股，作价111.87亿元人民币购买其合计持有的万厦房产和新光建材城100%股权。交易完成后，新光集团将成为公司的控股股东。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)