《中国报摘》--中国证券报12月28日

* 头版头条:

--中国全国人大常委会表决通过《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用〈中华人民共和国证券法〉有关规定的决定》。此决定的实施期限为两年，决定自明年3月1日施行。

* 其他:

--工信部副部长冯飞表示，对于化解过剩产能、处置僵尸企业，目前发改委和工信部正在研究和制定方案。具体操作路径将以推进产业重组为主要方式，多重组、少破产。工信部日前提出，将开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。

--近日发布的《中国养老金发展报告2015》建议，加大养老保险资金向养老产业倾斜力度，鼓励养老保险资金扩大另类投资力度，打造保险系的养老金管理公司，促进大资管时代金融协调发展。着眼于上述目标，专业人士认为，目前相关财税、监管等支持政策还有进一步完善空间。

--商务部部长高虎城在全国商务工作会议上表示，2015年预计吸收外商直接投资（含金融）1,350亿美元，全口径对外直接投资1,280亿美元。