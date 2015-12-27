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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月28日

* 头版头条:

--中国全国人大常委会表决通过《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用〈中华人民共和国证券法〉有关规定的决定》。此决定的实施期限为两年，决定自明年3月1日施行。

* 其他:

--工信部副部长冯飞表示，对于化解过剩产能、处置僵尸企业，目前发改委和工信部正在研究和制定方案。具体操作路径将以推进产业重组为主要方式，多重组、少破产。工信部日前提出，将开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。

--近日发布的《中国养老金发展报告2015》建议，加大养老保险资金向养老产业倾斜力度，鼓励养老保险资金扩大另类投资力度，打造保险系的养老金管理公司，促进大资管时代金融协调发展。着眼于上述目标，专业人士认为，目前相关财税、监管等支持政策还有进一步完善空间。

--商务部部长高虎城在全国商务工作会议上表示，2015年预计吸收外商直接投资（含金融）1,350亿美元，全口径对外直接投资1,280亿美元。

--方圆支承 公告，拟以11.54元/股的价格，向新光集团、自然人虞云新发行9.69亿股，作价111.87亿元人民币购买其合计持有的万厦房产和新光建材城100%股权。交易完成后，新光集团将成为公司的控股股东。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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