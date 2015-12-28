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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 08:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月28日-2016年1月4日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间  国家    规模        发行细节
 12/28        美国                标售两年期公债
                                  
 12/28  1350  法国                标售国库券(BTF)
                                  
 12/29        美国                标售五年期公债
                                  
                                  
 12/29        意大利              标售国库券
                                  
                                  
 12/30        意大利              标售中长期公债
                                  
                                  
 12/30        美国                标售七年期公债
                                  
                                  
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 戴素萍)

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