美国与加拿大经济指标预测--12月28日-2016年1月4日****

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月28日当周
12月28日(一)
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 12月 -- 负4.9
12月29日(二)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 逆差584.1
1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 10月 +0.5% +0.6%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2%
房价指数(较上年同期) +5.4% +5.5%
1500 美国消费者信心指数 12月 93.6 90.4
12月30日(三)
1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 107.7
成屋待完成销售(较前月) +0.5% +0.2%
12月31日(四)
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 49.7 48.7
1月1日(五)
暂无重要经济数据预定公布
1月4日当周
1月4日(一)
1430 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 12月 -- 48.6
1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 -- 51.3
1500 美国建筑支出(较前月) 11月 +0.6% +1.0%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 49.0 48.6
新订单分项指数 -- 48.9
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张明钧; 审校 戴素萍)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *