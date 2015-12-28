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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 08:27 BJT

《香港报摘》--经济日报12月28日

* 要闻版头条：

--中港股市今年经历由牛市到股灾的大起大跌后，正以逐步回稳姿态步入2016年。投资界对明年港股走势仍倾向审慎，对首季表现尤其保守，料恒指走势先低后高。九大中外资券商对恒指明年平均预测为23,711点，潜在升幅仅7%。

* 其他：

--中港基金互认首轮获批产品名单出炉刚10天，基金界消息指，证监会正处理第二批南下基金名单，料最快本周公布，让更多7月初提交的申请，避开因6个月＂审核期＂届满而失效，顺利度年关。

--内地大型环保企业光大国际 表示，中国收紧环评标准有助市场精细化，对集团来说反是新机遇，会密切留意并购机会。

--保健品供应商瑞年 上周反击沽空机构Glaucus后，昨晚终止供股协议，主要因签立包销协议后，股价呈下滑趋势，股份出现活跃证券借贷及沽空，认为供股不适宜及不明智。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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