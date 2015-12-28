《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月28日

*工商时报：

--利差高，加上担保性高，不动产放款已跃为台资银行的海外放款业务主力。以境内总放款市占率囊括近50%的八大行库。最新统计显示，八大行库的海外不动产放款部位合计已超过等值新台币2,000亿台币，可说是当前最夯的热门业务。

--日月光 为并购矽品 ，已发动第二波的收购计画，其中更计画透过联贷筹措300亿台币的资金。金融圈人士透露，该联贷案管理银行大致已确定，如无其他变数，将由花旗银行出任管理银行，联贷说明会近期就会召开。

*经济日报：

--台资券商大陆办事处等不到登陆做业务，掀起裁撤潮。去年兆丰证三个办事处全撤，今年7月元富证撤两处，最近华南永昌证又再撤一个；业者表示，办事处已跟未来营业处所脱钩，还会有人再撤。

--避开敏感总统大选前夕，国安基金1月例行委员会议将首度破例不在15日前召开，打算延后到投票日后18日召开，以免选前继续或停止授权护盘，都容易引发不同政治解读与争议。

--经济部昨日表示，明年1月起，将全面查核台积电、中钢等5,015家〞用电大户〞首年实施强制节电1%成效。能源局初步资料显示，连月来，工业部门省电成果远高于民生部门，但不排除是经济衰退影响，将同步摸底调查。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。