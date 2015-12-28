《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月28日

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
*工商时报：
--利差高，加上担保性高，不动产放款已跃为台资银行的海外放款业务主力。以境内总放款市占率囊括近50%的八大行库。最新统计显示，八大行库的海外不动产放款部位合计已超过等值新台币2,000亿台币，可说是当前最夯的热门业务。
--日月光 为并购矽品 ，已发动第二波的收购计画，其中更计画透过联贷筹措300亿台币的资金。金融圈人士透露，该联贷案管理银行大致已确定，如无其他变数，将由花旗银行出任管理银行，联贷说明会近期就会召开。
*经济日报：
--台资券商大陆办事处等不到登陆做业务，掀起裁撤潮。去年兆丰证三个办事处全撤，今年7月元富证撤两处，最近华南永昌证又再撤一个；业者表示，办事处已跟未来营业处所脱钩，还会有人再撤。
--避开敏感总统大选前夕，国安基金1月例行委员会议将首度破例不在15日前召开，打算延后到投票日后18日召开，以免选前继续或停止授权护盘，都容易引发不同政治解读与争议。
--经济部昨日表示，明年1月起，将全面查核台积电、中钢等5,015家〞用电大户〞首年实施强制节电1%成效。能源局初步资料显示，连月来，工业部门省电成果远高于民生部门，但不排除是经济衰退影响，将同步摸底调查。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *