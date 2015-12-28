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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 08:47 BJT

《香港报摘》--信报12月28日

* 要闻版头条：

--中纪委昨天宣布，中电信 董事长常小兵涉嫌严重违纪接受调查，是内地三大电讯营运商首名＂一把手＂落马。受查原因众说纷纭，有传是常小兵任职联通 期间贪污受贿，亦有指与他在中港的物业有关。

* 其他：

--纺织染整设备供应商恒天立信 早前宣布收购奥地利涂层机械供应商TIMATEC，公司行政总裁冀新表示，TIMATEC掌握全球最先进及全面的涂层技术，预料该涂层整理机的毛利率超过30%，较旗下普通染整设备的20%至25%为高。

--圣诞节一连三天假期，一手成交30宗， 主要由本月开售的两大元朗新盘撑起，两盘合共录得13宗成交，占整体成交量43%，而成交量与去年四天圣诞节假期（42宗）及上周末（19宗）平均每天约10宗成交相若。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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