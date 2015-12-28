《全球重要经济事件一览表》--12月28日-2016年1月4日

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
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12月28日(一)
暂无重要经济事件。
12月29日(二)
暂无重要经济事件。
12月30日(三)
暂无重要经济事件。
12月31日(四)
暂无重要经济事件。
1月1日(五)
暂无重要经济事件。
1月3日(日)
旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加美国经济学会/ASSA年会的小组讨论，题为“均衡实质利率--理论、衡量以及在货币政策中的运用”(1600)。
旧金山--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)在美国经济学会/ASSA年会上发表讲话，主题为“中央银行：接下来会发生什么？”(1815)。
旧金山--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在美国经济学会/ASSA年会上发表讲话，题为“美国经济与货币政策发展”(2230)。
1月4日(一)
旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在美国经济学会/ASSA年会上参加有关“央行实施宏观审慎政策”的小组讨论(2230)。
东京--日本财务大臣麻生太郎在议会发表演讲(0400)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *