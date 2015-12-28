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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 08:47 BJT

国际油市：油价圣诞节后下跌，美国原油扞卫与布兰特原油间溢价

“市场普遍疲弱，因此趋势仍是价格下跌，但在圣诞节至新年流动性处于低位的期间，要提防剧烈波动，”一石油交易商说。

美国市场12月收紧，此前钻探活动减弱，库存从纪录高位下滑，而且为期40年的原油出口禁令解除。

同时，全球市场仍供应过剩，而发达国家和新兴经济体，尤其是亚洲经济却在放缓。

日本11月工业生产较前月下滑1.0%，显示新兴市场需求低迷继续令日本经济前景阴云笼罩。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 张明钧/戴素萍)

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