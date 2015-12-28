《台湾重要政经日程》--12月28日

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
=====================今日重要政经消息============================== 12/28(一) --10:00 中央大学台经中心12月消费者信心指数。 --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --16:00 国发会发布11月景气灯号。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/1(五) --元旦金融市场休市一日。 1/5(二) --16:20 央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。 1/8(五) --08:30 主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。 --16:00 财政部公布12月出口金额年变动率，上月年减16.9%。 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 1/20(三) --16:00 经济部公布12月外销订单，上月年减6.3%。 1/22(五) --08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。 --16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减-4.94%。 1/25(一) --16:20 央行公布12月M2年增率，上月是年增6.39%。 1/30(六) --弹性放假，金融市场开市一日。 2/8(一)-2/12(五) --农历春节假期，金融市场休市。 2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *