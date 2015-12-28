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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 08:44 BJT

《交易视点》台债短线技术面有转折味道，操作上稍安勿躁--凯基证券

路透台北12月28日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，指标券近期乖离程度不小，若无新利多刺激，短线修正压力增加；加上距离年底仅剩四个交易日，在持盈保泰心态下，预估买方持续偏向谨慎可能性为高。由于指标券短线技术面有转折味道，操作上建议先稍安勿躁，等待更好的买点出现。

预估五年券104/13期 殖利率交易区间0.55%-0.65%；10年券104/12期 交易区间0.95%-1.08%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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