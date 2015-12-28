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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 08:57 BJT

更新版 1-日本经济：11月工业生产下降，全球需求低迷令经济前景蒙阴

接受经济产业省调查的制造业者预计，12月工业生产增加0.9%，1月增加6.0%，表明企业仍对业务前景很有信心。

日本7-9月勉强躲过经济衰退，而由于消费和出口缺乏动力，分析师预计当前季度也仅会实现小幅增长。

为谨防经济增长疲软，日本内阁上周四批准创纪录的2016财年预算案，规模接近8,000亿美元。

日本央行12月18日微调刺激计划，旨在确保维持甚至加速印钞以实现通胀目标。(完) (编译 李爽/王颖；审校 王丽鑫/龚芳/王兴亚)

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